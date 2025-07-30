Самый быстрый в истории: в Киеве заметили очень редкий 300-сильный Mini (фото)

На киевском автодроме "Чайка" сфотографировали очень редкий Mini JCW GP. Сверхмощный 300-сильный хэтчбек является самым быстрым Mini за всю историю модели.

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Изготовлено всего 3000 Mini John Cooper Works (JCW) GP и в свое время он стоил 45 000 евро. Конкретно это авто является 1866-м в серии. Фотографии заряженного хэтчбека появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Заряженный хэтчбек получил обвес и антикрыло Фото: Topcars UA

Под капотом Mini JCW GP установлена 2,0-литровая турбочетверка на 306 л. с. и 450 Н∙м. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 265 км/ч. Ни один другой Mini не является настолько быстрым.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Topcars UA 2,0-литровая турбочетверка развивает 306 л.с. Фото: Topcars UA

Кроме того, Mini JCW GP 2020 года получил жесткую спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза Brembo диаметром 360 мм спереди.

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Отличить Mini JCW GP можно по более агрессивным бамперам, обвесу, антикрылу на крыше и 18-дюймовым дискам. Клиренс хэтчбека снижен на 10 мм.

Авто оснащено 18-дюймовыми дисками и тормозами Brembo Фото: Topcars UA

Салон Mini JCW GP обшит алькантарой. Заряженный хэтчбек получил спортивные передние кресла, а вот задних сидений нет — их заменяет распорка, которая повышает жесткость кузова.

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