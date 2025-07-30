Найшвидший в історії: у Києві помітили дуже рідкісний 300-сильний Mini (фото)

На київському автодромі «Чайка» сфотографували дуже рідкісний Mini JCW GP. Надпотужний 300-сильний хетчбек є найшвидшим Mini за всю історію моделі.

Related video

Виготовлено лише 3000 Mini John Cooper Works (JCW) GP і свого часу він коштував 45 000 євро. Конкретно це авто є 1866-им у серії. Світлини зарядженого хетчбека з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Заряджений хетчбек отримав обвіс та антикрило Фото: Topcars UA

Під капотом Mini JCW GP встановлено 2,0-літрову турбочетвірку на 306 к. с. і 450 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 265 км/год. Жоден інший Mini не є настільки швидким.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Topcars UA 2,0-літрова турбочетвірка розвиває 306 к. с. Фото: Topcars UA

Крім того, Mini JCW GP 2020 року отримав жорстку спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма Brembo діаметром 360 мм спереду.

Важливо

900 сил і 2,5 с до сотні: у Києві помітили унікальний Porsche Brabus за $500 000 (фото)

Відрізнити Mini JCW GP можна за агресивнішими бамперами, обвісом, антикрилом на даху та 18-дюймовими дисками. Кліренс хетчбека знижено на 10 мм.

Авто оснащене 18-дюймовими дисками та гальмами Brembo Фото: Topcars UA

Салон Mini JCW GP обшитий алькантарою. Заряджений хетчбек отримав спортивні передні крісла, а от задніх сидінь немає – їх замінює розпірка, яка підвищує жорсткість кузова.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили новий BMW M5 G60 потужністю понад 700 сил на "бляхах".

Також Фокус розповідав, що в столиці з'явився 1500-сильний електромобіль Xiaomi.