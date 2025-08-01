На продажу выставили уникальный лимузин Ferrari с двигателем сзади (фото)

В США на аукционе Copart продается лимузин Ferrari 2003 года. Его изготовили из настоящего итальянского суперкара.

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Уникальный лимузин Ferrari создали в США в единственном экземпляре. В его основе лежит среднемоторный суперкар Ferrari 360 Modena. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Длинна авто превышает 5 метров Фото: Copart

Купе Ferrari 360 Modena 2003 года разрезали и добавили вставку с окнами и еще одной парой дверей, которые открываются против движения. Длина автомобиля превышает 5 метров.

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Увеличенные размеры позволили установить второй ряд кресел: два сиденья разделены широкой консолью. В отделке использована дорогая кожа, также установлены два люка в крыше, телевизор и мощная аудиосистема. Водительское место не претерпело изменений.

Водительское место Ferrari 360 не изменилось Фото: Copart

Примечательно, что лимузин Ferrari 360 Modena сохранил среднемоторную компоновку и родной силовой агрегат. Он оснащен стандартным 3,6-литровым V8 мощностью 400 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП.

Задняя дверь открывается против движения

Впрочем, в объявлении указано, что Ferrari имеет механические неисправности, а на его кузове есть небольшие повреждения. Пробег автомобиля составляет 59,4 тыс. км.

Между прочим, недавно на аукцион выставили лимузин Volkswagen Beetle, который участвовал в церемонии награждения премией "Оскар".

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