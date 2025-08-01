На продаж виставили унікальний лімузин Ferrari із двигуном ззаду (фото)

У США на аукціоні Copart продається лімузин Ferrari 2003 року. Його виготовили зі справжнього італійського суперкара.

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Унікальний лімузин Ferrari створили в США в єдиному екземплярі. В його основі лежить середньо моторний суперкар Ferrari 360 Modena. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Довжна авто перевищує 5 метрів Фото: Copart

Купе Ferrari 360 Modena 2003 року розрізали та додали вставку з вікнами та ще однією парою дверей, які відкриваються проти руху. Довжина автомобіля перевищує 5 метрів.

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Збільшені розміри дозволили встановити другий ряд крісел: два сидіння розділені широкою консоллю. В оздобленні використано дорогу шкіру, також встановлено два люки в даху, телевізор та потужну аудіосистему. Водійське місце не зазнало змін.

Водійське місце Ferrari 360 не змінилося Фото: Copart

Примітно, що лімузин Ferrari 360 Modena зберіг середньомоторне компонування та рідний силовий агрегат. Він оснащений стандартним 3,6-літровим V8 потужністю 400 к. с. та 6-ступінчастою роботизованою КПП.

Задні двері відкриваються проти руху

Утім, в оголошені вказано, що Ferrari має механічні несправності, а на його кузові є невеликі ушкодження. Пробіг автомобіля становить 59,4 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили лімузин Volkswagen Beetle, який брав участь у церемонії нагородження премією "Оскар".

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