Экстрим для семьи: Kawasaki представила сверхмощный вездеход по цене Toyota RAV4 (видео)

На рынок вышел новый Kawasaki Teryx H2. Самый мощный мотовездеход в мире получил 250-сильный компрессорный двигатель от спортбайка.

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Цена Kawasaki Teryx H2 составляет от 37 199 до 43 699 долларов, то есть он стоит на уровне Toyota RAV4. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новый Kawasaki Teryx H2 относится к классу UTV (мотовездеходы, багги). 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с механическим компрессором на 250 к. с. и 198 Нм позаимствовали у спортбайка Kawasaki Ninja H2. Его дополнили спортивным выхлопом.

Багги предлагают только в четырехдверном исполнении Фото: Kawasaki

Двигатель работает в паре с вариатором и имеет несколько режимов работы. Его мощность можно ограничить на 150 или 200 л. с.

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Полный привод при необходимости отключается и дополнен блокировками дифференциалов. Мотовездеход Kawasaki Teryx H2 получил усиленную подвеску, 33-дюймовые шины для бездорожья и тормоза диаметром 270 мм.

Комплектация включает цифровой щиток приборов Фото: Kawasaki

Багги Kawasaki Teryx H2 достигает 4 м в длину и весит всего 1038 кг. Мотовездеход предлагают исключительно в четырех дверном "семейном" исполнении на 4 или 5 мест. В салоне установлен 7-дюймовый цифровой щиток приборов, а за доплату предлагают навигацию с 10-дюймовым тачскрином.

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