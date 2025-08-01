Екстрім для родини: Kawasaki представила надпотужний всюдихід за ціною Toyota RAV4 (відео)

На ринок вийшов новий Kawasaki Teryx H2. Найпотужніший мотовсюдихід у світі отримав 250-сильний компресорний двигун від спортбайка.

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Ціна Kawasaki Teryx H2 складає від 37 199 до 43 699 доларів, тобто він коштує на рівні Toyota RAV4. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Новий Kawasaki Teryx H2 належить до класу UTV (мотовсюдиходи, багі). 1,0-літровий чотирициліндровий двигун із механічним компресором на 250 к. с. і 198 Нм запозичили в спортбайка Kawasaki Ninja H2. Його доповнили спортивним вихлопом.

Багі пропонують лише в чотиридверному виконанні Фото: Kawasaki

Двигун працює в парі з варіатором та має кілька режимів роботи. Його потужність можна обмежити на 150 або 200 к. с.

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Повний привід за потреби відключається та доповнений блокуваннями диференціалів. Мотовсюдихід Kawasaki Teryx H2 отримав посилену підвіску, 33-дюймові шини для бездоріжжя та гальма діаметром 270 мм.

Комплектація включає цифровий щиток приладів Фото: Kawasaki

Багі Kawasaki Teryx H2 сягає 4 м завдовжки та важить усього 1038 кг. Мотовсюдихід пропонують виключно в чотири дверному "сімейному" виконанні на 4 або 5 місць. У салоні встановлено 7-дюймовий цифровий щиток приладів, а за доплату пропонують навігацію з 10-дюймовим тачскріном.

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