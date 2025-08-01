Редко ломаются и легко ремонтируются: механики назвали 5 надежных семейных автомобилей

Авто для большой семьи должно не только иметь просторный салон, но и быть максимально надежным и безопасным. Механики и эксперты по ремонту назвали пять доступных семейных автомобилей, которые редко ломаются и не требуют больших затрат на обслуживание.

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В топе от GOBankingRates оказались модели от компаний Toyota, Honda и Hyundai. Главным критерием отбора была надежность моделей и их неприхотливость в диагностике и ремонте.

Toyota RAV4

Согласно исследованию американской некоммерческой потребительской организации Consumer Reports за 2025 год, компания Toyota заняла второе место среди самых надежных производителей автомобилей. Соучредитель Cash Auto Salvage (компании, покупающей авто после аварий) Марк Скирвин отметил, что модель Toyota RAV4, особенно 2019-2023 годов, имеет простую электронную систему, которую легко ремонтировать.

"Запчасти легкодоступны, а обслуживание недорогое, ведь независимые механики могут работать с этими автомобилями без дорогих диагностических инструментов", — пояснил специалист.

Кроссовер Toyota RAV н не нуждается в дорогих диагностических инструментах Фото: Wikipedia

Honda CR-V

С RAV4 конкурирует компактный кроссовер Honda CR-V. Марк Скирвин отметил, что особенно надежными являются модели 2017-2022 годов. Операции по утилизации показали, что менее 5% таких автомобилей имели проблемы с двигателями или трансмиссией.

"Когда CR-V появляются в нашем дворе, они обычно являются результатом столкновения или повреждения от затопления, а не механических проблем, которые мы имеем с другими брендами", — сказал он.

Эксперт по авторемонту отметил высокую надежность Honda CR-V Фото: Wikipedia

Honda Odyssey

Постоянным фаворитом среди механиков остается Honda Odyssey. Автомеханик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд отметил просторный салон и надежность этой модели.

"Система переменного управления цилиндрами в 3,5-литровом двигателе V6 обеспечивает высокую топливную эффективность без ущерба для стандартов надежности. Направляющие раздвижных дверей этого автомобиля и его аксессуары с ременным приводом доказали свою долговечность и позволяют избежать внезапных поездок в ремонтную мастерскую", — отметил специалист.

Автомеханик Алан Гельфанд в восторге от надежности Honda Odyssey Фото: Wikipedia

Toyota Sienna

В список лучших семейных автомобилей от американской компании по оценке транспортных средств и исследований автомобильной промышленности Kelley Blue Book попала модель Toyota Sienna. Гибридная модель минивэна позволяет экономить топливо, и при этом демонстрирует типичные для Toyota стандарты долговечности, отметил Гельфанд.

"Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует технического обслуживания, поскольку не протекает", — добавил механик.

Детям будет удобно залезать в салон благодаря минимальной высоте ступеньки, а сиденья автомобиля можно складывать, чтобы перевозить спортивное снаряжение или громоздкую мебель.

Минивэн Toyota Sienna попал в список лучших семейных автомобилей Фото: Wikipedia

Hyundai Palisade

В списке лучших авто для семьи от Kelley Blue Book отмечен также Hyundai Palisade. Этот трехрядный внедорожник заработал репутацию надежного автомобиля, поскольку безотказно работает в течение первого года после покупки и имеет долгосрочную гарантию, сказал соучредитель службы управления авариями Claimsline Эндрю Фрэнкс.

"Он также имеет высококачественно оборудованный салон с передовыми технологиями и функциями безопасности", — добавил специалист.

Hyundai Palisade назван одним из лучших семейных внедорожников Фото: Wikipedia

30 июля СМИ опубликовали советы опытного механика: он назвал подержанное авто, которое не стоит покупать, поскольку его крайне трудно отремонтировать.

1 августа Фокус писал, что автопроизводитель Kawasaki представил сверхмощный вездеход Teryx H2 в "семейном" исполнении на 4 или 5 мест.