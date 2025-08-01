Рідко ламаються й легко ремонтуються: механіки назвали 5 надійних сімейних автомобілів

Авто для великої родини повинно не лише мати просторий салон, а й бути максимально надійним і безпечним. Механіки та експерти з ремонту назвали п'ять доступних сімейних автомобілів, які рідко ламаються та не вимагають великих витрат на обслуговування.

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В топі від GOBankingRates опинилися моделі від компаній Toyota, Honda і Hyundai. Головним критерієм відбору була надійність моделей і їхня невибагливість у діагностиці та ремонті.

Toyota RAV4

Згідно з дослідженням американської некомерційної споживчої організації Consumer Reports за 2025 рік, компанія Toyota посіла друге місце серед найнадійніших виробників автомобілів. Співзасновник Cash Auto Salvage (компанії, що купує авто після аварій) Марк Скірвін зазначив, що модель Toyota RAV4, особливо 2019-2023 років, має просту електронну систему, яку легко ремонтувати.

"Запчастини легкодоступні, а обслуговування недороге, адже незалежні механіки можуть працювати з цими автомобілями без дорогих діагностичних інструментів", — пояснив фахівець.

Кросовер Toyota RAV н епотребує дорогих діагностичних інструментів Фото: Wikipedia

Honda CR-V

З RAV4 конкурує компактний кросовер Honda CR-V. Марк Скірвін зазначив, що особливо надійними є моделі 2017-2022 років. Операції з утилізації показали, що менше ніж 5% таких автівок мали проблеми з двигунами чи трансмісією.

"Коли CR-V з’являються на нашому подвір’ї, вони зазвичай є результатом зіткнення або пошкодження від затоплення, а не механічних проблем, які ми маємо з іншими брендами", — сказав він.

Експерт з авторемонту відзначив високу надійність Honda CR-V Фото: Wikipedia

Honda Odyssey

Постійним фаворитом серед механіків лишається Honda Odyssey. Автомеханік і власник German Car Depot Алан Гельфанд відзначив просторий салон і надійність цієї моделі.

"Система змінного керування циліндрами в 3,5-літровому двигуні V6 забезпечує високу паливну ефективність без шкоди для стандартів надійності. Напрямні розсувних дверей цього автомобіля та його аксесуари з ремінним приводом довели свою довговічність і дозволяють уникнути раптових поїздок до ремонтної майстерні", — зазначив фахівець.

Автомеханік Алан Гельфанд у захваті від надійності Honda Odyssey Фото: Wikipedia

Toyota Sienna

До списку кращих сімейних автомобілів від американської компанії з оцінки транспортних засобів і досліджень автомобільної промисловості Kelley Blue Book потрапила модель Toyota Sienna. Гібридна модель мінівена дозволяє економити паливо, і при цьому демонструє типові для Toyota стандарти довговічності, зазначив Гельфанд.

"Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, яка не потребує технічного обслуговування, оскільки не протікає", — додав механік.

Дітям буде зручно залазити в салон завдяки мінімальній висоті сходинки, а сидіння автівки можна складати, щоб перевозити спортивне спорядження чи громіздкі меблі.

Мінівен Toyota Sienna потрапив у список кращих сімейних автомобілів Фото: Wikipedia

Hyundai Palisade

У списку кращих авто для родини від Kelley Blue Book відзначено також Hyundai Palisade. Цей трирядний позашляховик заробив репутацію надійної автівки, оскільки безвідмовно працює протягом першого року після покупки та має довгострокову гарантію, сказав співзасновник служби управління аваріями Claimsline Ендрю Френкс.

"Він також має високоякісно обладнаний салон із передовими технологіями та функціями безпеки", — додав фахівець.

Hyundai Palisade названо одним із кращих сімейних позашляховиків Фото: Wikipedia

30 липня ЗМІ опублікували поради досвідченого механіка: він назвав вживане авто, яке не варто купувати, оскільки його вкрай важко відремонтувати.

1 серпня Фокус писав, що автовиробник Kawasaki представив надпотужний всюдихід Teryx H2 в "сімейному" виконанні на 4 або 5 місць.