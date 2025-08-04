Сборная солянка: как выглядит самый странный и нелепый тюнинг BMW (фото)

Родстер BMW Z3 из Италии получил очень специфический тюнинг. Его владелец установил на авто все возможные аксессуары, которые только смог найти.

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На первый взгляд, подобный тюнинг BMW Z3 может показаться работой ИИ, однако такой автомобиль на самом деле существует. О нем рассказали на сайте Carakoom.

Авто получило множество разнообразных аксессуаров Фото: Carakoom Фото: Carakoom

Количество установленных тюнинг-аксессуаров на спорткар зашкаливает. Не исключено, что владелец BMW Z3 из Италии скупил весь ассортимент специализированного автомагазина.

На передней панели установили дополнительные приборы Фото: Carakoom

Кабриолет BMW Z3 получил обвес, два антикрыла (на капоте и крышке багажника) и кили на передних крыльях. К тому же, появились "жабры" на капоте, дополнительная оптика спереди и сзади и сразу девять выхлопных труб.

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Красные колеса украсили хромированными колпаками. На кузове восемь логотипов BMW и один гарцующий жеребец Ferrari. Сзади приклеены надписи V6, хотя BMW Z3 никогда не комплектовали такими двигателями.

Между сиденьями появились хрономентр и термометр Фото: Carakoom

Странный тюнинг BMW Z3 продолжается и в салоне. Появились деревянный руль и хромированный рычаг КПП, а на передней панели установлены многочисленные дополнительные приборы. Между сиденьями — хронометр и огромный бытовой термометр. Есть здесь и эмблемы BMW.

Между прочим, недавно представили самый быстрый кроссовер BMW с агрессивным тюнингом.

Также Фокус писал, что украинец создал яркий спорткар в ретростиле с двигателем BMW.