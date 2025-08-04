Збірна солянка: який вигляд має найбільш дивний і безглуздий тюнінг BMW (фото)
Родстер BMW Z3 із Італії отримав дуже специфічний тюнінг. Його власник встановив на авто всі можливі аксесуари, які тільки зміг знайти.
На перший погляд, подібний тюнінг BMW Z3 може здатися роботою ШІ, проте такий автомобіль насправді існує. Про нього розповіли на сайті Carakoom.
Кількість встановлених тюнінг-аксесуарів на спорткар зашкалює. Не виключено, що власник BMW Z3 з Італії скупив весь асортимент спеціалізованого автомагазину.
Кабріолет BMW Z3 отримав обвіс, два антикрила (на капоті та кришці багажника) та кілі на передніх крилах. До того ж, з’явилися "жабри" на капоті, додаткова оптика спереду та ззаду та одразу дев’ять вихлопних труб.Важливо
Червоні колеса прикрасили хромованими ковпаками. На кузові вісім логотипів BMW та один жеребець Ferrari, який гарцює. Ззаду приклеєні написи V6, хоча BMW Z3 ніколи не комплектували такими двигунами.
Дивний тюнінг BMW Z3 продовжується і в салоні. З’явилися дерев’яне кермо і хромований важіль КПП, а на передній панелі встановлено численні додаткові прилади. Між сидіннями – хронометр та величезний побутовий термометр. Є тут і емблеми BMW.
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