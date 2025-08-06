Самые популярные подержанные авто в Украине в июле 2025 года: что покупали чаще всего

В июле украинцы стали активнее покупать подержанные легковушки: сервисные центры МВД зарегистрировали более 75 тысяч сделок купли-продажи. Это на 4,4% больше, чем в июне, хотя и существенно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Volkswagen, Renault и BMW остались неизменными фаворитами украинцев в этом месяце.

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Чаще всего в июле покупали подержанные автомобили марки Volkswagen, которая в очередной раз возглавила рейтинг. Бренд опередил ближайшего конкурента почти вдвое, подтвердив свою репутацию надежного и доступного варианта среди украинских водителей. На втором и третьем местах — Renault и BMW, которые с небольшим отрывом обошли ВАЗ и Skoda, сообщает Институт исследований авторынка.

Также в десятке популярных брендов в июле оказались Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai — они стабильно держат позиции среди машин с пробегом, ориентируясь на разные бюджеты и потребности: от компактных авто до премиального сегмента.

Среди моделей с пробегом Volkswagen Passat снова стал самым популярным авто среди покупателей. На втором месте — универсальная Skoda Octavia, а тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf, в частности благодаря популярности его электрической версии e-Golf в городской среде.

Интересно, что Daewoo Lanos и Renault Megane показали абсолютно одинаковые результаты по количеству заключенных договоров купли-продажи. В топ-10 моделей также вошли BMW 5 и 3 серии, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Средний возраст подержанной легковушки на вторичном рынке в июле остался без изменений — 15,7 года.

Что касается премиум-сегмента, украинцы в июле приобрели:

Maybach — 1;

— 1; Lamborghini — 1;

— 1; Ferrari - 1;

- 1; Aston Martin — 2;

— 2; Rolls-Royce - 3;

- 3; Maserati - 9;

- 9; Bentley — 10.

Самыми старыми легковыми автомобилями, которые получили новых владельцев, стали Opel Admiral и Steyr 50 — оба 1939 года выпуска.

Напомним, опытный автодилер назвал лучшие подержанные модели авто для неопытных водителей.

Фокус также писал, почему не стоит покупать подержанные авто со слишком малым пробегом.