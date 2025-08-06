Найпопулярніші вживані авто в Україні у липні 2025 року: що купували найчастіше

У липні українці стали активніше купувати вживані легковики: сервісні центри МВС зареєстрували понад 75 тисяч угод купівлі-продажу. Це на 4,4% більше, ніж у червні, хоча й суттєво менше, ніж за аналогічний період минулого року. Volkswagen, Renault і BMW залишились незмінними фаворитами українців цього місяця.

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Найчастіше в липні купували вживані автомобілі марки Volkswagen, що вкотре очолила рейтинг. Бренд випередив найближчого конкурента майже удвічі, підтвердивши свою репутацію надійного та доступного варіанту серед українських водіїв. На другому та третьому місцях — Renault і BMW, які з невеликим відривом обійшли ВАЗ та Skoda, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Також у десятці популярних брендів у липні опинилися Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz та Hyundai — вони стабільно тримають позиції серед машин із пробігом, орієнтуючись на різні бюджети й потреби: від компактних авто до преміального сегмента.

Серед моделей із пробігом Volkswagen Passat знову став найпопулярнішим авто серед покупців. На другому місці — універсальна Skoda Octavia, а трійку лідерів замикає Volkswagen Golf, зокрема завдяки популярності його електричної версії e-Golf у міському середовищі.

Цікаво, що Daewoo Lanos та Renault Megane показали абсолютно однакові результати за кількістю укладених договорів купівлі-продажу. У топ 10 моделей також увійшли BMW 5 та 3 серії, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Середній вік вживаного легковика на вторинному ринку в липні залишився без змін — 15,7 року.

Що стосується преміумсегмента, українці в липні придбали:

Maybach — 1;

— 1; Lamborghini — 1;

— 1; Ferrari — 1;

— 1; Aston Martin — 2;

— 2; Rolls-Royce — 3;

— 3; Maserati — 9;

— 9; Bentley — 10.

Найстарішими легковими автомобілями, які отримали нових власників, стали Opel Admiral та Steyr 50 — обидва 1939 року випуску.

Нагадаємо, досвідчений автодилер назвав кращі вживані моделі авто для недосвідчених водіїв.

Фокус також писав, чому не варто купувати вживані авто з надто малим пробігом.