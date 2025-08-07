Продали за $460 000: уникальный спорткар FIAT 60-х простоял более 30 лет в гараже (фото)
В Италии на аукционе продали раритетное купе FIAT Abarth OT 1300 1966 года. Спорткар, прославившийся в гонках, последние три десятилетия пылился в гараже.
За спортивный FIAT Abarth OT 1300 отдали 460 000 долларов несмотря на то, что состояние авто оставляет желать лучшего. Об этом сообщается на сайте Motor.es.
Высокая цена обусловлена редкостью модели и ее успехами в соревнованиях. С 1965 по 1968 год изготовлено всего 50 купе FIAT Abarth OT 1300.
Легкое (655 кг) алюминиевое купе оснащено высокооборотным 1,3-литровым двигателем, который развивает 150 л.с. при 8800 об/мин. Максимальная скорость составляет 245 км/ч. "Фишка" авто — воздухозаборник-перископ на крыше.
Конкретно это авто регулярно выступало в знаменитых гонках Targa Florio на Сицилии и в 1967 году заняло первое место в своем классе.
Позже спорткар выкупил владелец команды "Формулы-1" Osella Винченцо Оселла. В 1988 году он продал FIAT Abarth OT 1300 и новый владелец поставил спорткар в гараж и перестал эксплуатировать его.
За три десятилетия в гараже FIAT Abarth OT 1300 покрылся слоем пыли, на его кузове остались кошачьи следы, а в салоне разорвана отделка. Новый владелец отправит спорткар на реставрацию.
