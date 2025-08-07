Продали за $460 000: уникальный спорткар FIAT 60-х простоял более 30 лет в гараже (фото)

В Италии на аукционе продали раритетное купе FIAT Abarth OT 1300 1966 года. Спорткар, прославившийся в гонках, последние три десятилетия пылился в гараже.

За спортивный FIAT Abarth OT 1300 отдали 460 000 долларов несмотря на то, что состояние авто оставляет желать лучшего. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Изготовили всего 50 FIAT Abarth OT 1300

Высокая цена обусловлена редкостью модели и ее успехами в соревнованиях. С 1965 по 1968 год изготовлено всего 50 купе FIAT Abarth OT 1300.

Спорткар триумфовал в гонке Targa Florio

Легкое (655 кг) алюминиевое купе оснащено высокооборотным 1,3-литровым двигателем, который развивает 150 л.с. при 8800 об/мин. Максимальная скорость составляет 245 км/ч. "Фишка" авто — воздухозаборник-перископ на крыше.

Спорткар нуждается в реставрации

Конкретно это авто регулярно выступало в знаменитых гонках Targa Florio на Сицилии и в 1967 году заняло первое место в своем классе.

Позже спорткар выкупил владелец команды "Формулы-1" Osella Винченцо Оселла. В 1988 году он продал FIAT Abarth OT 1300 и новый владелец поставил спорткар в гараж и перестал эксплуатировать его.

1,3-литровый 150-сильный двигатель позволяет развивать 245 км/ч

За три десятилетия в гараже FIAT Abarth OT 1300 покрылся слоем пыли, на его кузове остались кошачьи следы, а в салоне разорвана отделка. Новый владелец отправит спорткар на реставрацию.

