Продали за $460 000: унікальний спорткар FIAT 60-х простояв понад 30 років у гаражі (фото)

В Італії на аукціоні продали раритетне купе FIAT Abarth OT 1300 1966 року. Спорткар, який прославився в перегонах, останні три десятиліття припадав пилом у гаражі.

За спортивний FIAT Abarth OT 1300 віддали 460 000 доларів попри те, що стан авто залишає бажати кращого. Про це повідомляється на сайті Motor.es.

Виготовили лише 50 FIAT Abarth OT 1300

Висока ціна обумовлена рідкістю моделлю та її успіхами у змаганнях. Із 1965 по 1968 рік виготовлено лише 50 купе FIAT Abarth OT 1300.

Спорткар тріумфував у перегонах Targa Florio

Легке (655 кг) алюмінієве купе оснащене високооборотним 1,3-літровим двигуном, який розвиває 150 к. с. при 8800 об/хв. Максимальна швидкість становить 245 км/год. "Фішка" авто – повітрозабірник-перископ на даху.

Спорткар потребує реставрації

Конкретно це авто регулярно виступало у знаменитих перегонах Targa Florio на Сицилії і в 1967 році посіло перше місце у своєму класі.

Пізніше спорткар викупив власник команди "Формули-1" Osella Вінченцо Оселла. У 1988 році він продав FIAT Abarth OT 1300 і новий власник поставив спорткар у гараж та перестав експлуатувати його.

1,3-літровий 150-сильний двигун дозволяє розвивати 245 км/год

За три десятиліття в гаражі FIAT Abarth OT 1300 покрився шаром пилу, на його кузові залишилися котячі сліди, а в салоні розірване оздоблення. Новий власник відправить спорткар на реставрацію.

