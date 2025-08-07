Безумный гибрид: мастер скрестил старый Hyundai и культовый мотоцикл Honda (фото)
Мастер-самоучка из Канады создал необычный трехколесный спорткар. Спереди он напоминает старое купе Hyundai, а сзади — мотоцикл Honda.
Оригинальное транспортное средство построили в городе Сент-Анн-де-Плен. На его создание ушло несколько часов и несколько тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Владелец трайка рассказал, что в 2001 году он решил купить Hyundai Tibuton первого поколения. Когда машина состарилась, он решил скрестить ее со знаменитым туристическим мотоциклом Honda Gold Wing.
От Hyundai Tibuton канадец взял переднюю часть с 2,0-литровмм двигателем, автоматической КПП и ведущей осью. К ней мастер приварил "корму" Honda Gold Wing.Важно
Гибрид Hyundai и Honda управляется автомобильными рулем и педалями, однако имеет мотоциклетное сиденье. Также есть аудиосистема и отопитель. 140 сил вполне хватает легкому транспортному средству.
Интересно, что необычное транспортное средство даже удалось поставить на учет, но его приравняли к квадроциклам, то есть оно не допущено к асфальтовым дорогам общего пользования. Теперь владелец планирует продать трайк и получить за него $4500.
Между прочим, существуют и серийные трехколесные спорткары, причем такие авто есть и в Украине.
Также Фокус писал об электрокроссовере Hyundai за $20 000 с запасом хода 700 км.