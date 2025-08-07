Безумный гибрид: мастер скрестил старый Hyundai и культовый мотоцикл Honda (фото)

Мастер-самоучка из Канады создал необычный трехколесный спорткар. Спереди он напоминает старое купе Hyundai, а сзади — мотоцикл Honda.

Оригинальное транспортное средство построили в городе Сент-Анн-де-Плен. На его создание ушло несколько часов и несколько тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Заднюю часть взяли у Honda Gold Wing

Владелец трайка рассказал, что в 2001 году он решил купить Hyundai Tibuton первого поколения. Когда машина состарилась, он решил скрестить ее со знаменитым туристическим мотоциклом Honda Gold Wing.

Трайк сохранил автомобильный руль

От Hyundai Tibuton канадец взял переднюю часть с 2,0-литровмм двигателем, автоматической КПП и ведущей осью. К ней мастер приварил "корму" Honda Gold Wing.

Важно

Гибрид Hyundai и Honda управляется автомобильными рулем и педалями, однако имеет мотоциклетное сиденье. Также есть аудиосистема и отопитель. 140 сил вполне хватает легкому транспортному средству.

Трицикл оснащен 140-сильным двигателем

Интересно, что необычное транспортное средство даже удалось поставить на учет, но его приравняли к квадроциклам, то есть оно не допущено к асфальтовым дорогам общего пользования. Теперь владелец планирует продать трайк и получить за него $4500.

Между прочим, существуют и серийные трехколесные спорткары, причем такие авто есть и в Украине.

