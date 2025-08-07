Божевільний гібрид: майстер схрестив старий Hyundai і культовий мотоцикл Honda (фото)

Майстер-самоучка із Канади створив незвичний триколісний спорткар. Спереду він нагадує старе купе Hyundai, а ззаду – мотоцикл Honda.

Оригінальний транспортний засіб збудували у місті Сент-Анн-де-Плен. На його створення пішло кількасот годин та кілька тисяч доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Задню частину взяли в Honda Gold Wing

Власник трайка розповів, що в 2001 році він вирішив купити Hyundai Tibuton першого покоління. Коли машина зістарилася, він вирішив схрестити її зі знаменитим туристичним мотоциклом Honda Gold Wing.

Трайк зберіг автомобільне кермо

Від Hyundai Tibuton канадець взяв передню частину з 2,0-літровмм двигуном, автоматичною КПП та ведучою віссю. До неї майстер приварив "корму" Honda Gold Wing.

Гібрид Hyundai та Honda керується автомобільними кермом та педалями, проте має мотоциклетне сидіння. Також є аудіосистема і опалювач. 140 сил цілком хватає легкому транспортному засобу.

Трицикл оснащений 140-сильним двигуном

Цікаво, що незвичний транспортний засіб навіть вдалося поставити на облік, але його прирівняли до квадроциклів, тобто він не допущений до асфальтових доріг загального користування. Тепер власник планує продати трайк і отримати за нього $4500.

Між іншим, існують і серійні триколісні спорткари, причому такі авто є і в Україні.

