Без вікон, без дверей: у Києві засвітився рідкісний триколісний спорткар зі США (фото)

Триколісний Polaris Slingshot поєднує в собі риси автомобіля та мотоцикла. Легкий 175-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 6,5 с.

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У Києві серед зими помітили триколісний кабріолет Polaris Slingshot 2016 року. Він є рідкісним не лише в Україні. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Polaris Slingshot не має вікон чи дверей Фото: Topcars UA

Американська компанія Polaris Industries спеціалізується на квадроциклах і мотовсюдиходах, проте з 2014 року почала виготовляти трицикли Slingshot із 2016 року. Вони поєднують у собі риси авто та байка. Примітно, що у лінійці Polaris є і чотириколісна техніка.

Polaris Slingshot не має даху, дверей чи бокових вікон, а замість лобового скла встановлено невеликий прозорий козирок. Салон оздоблений водостійкими матеріалами.

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Водій та пасажир у сидять поруч, як в авто, проте ззаду встановлено одне колесо, яке приводиться в рух паском, як на деяких мотоциклах.

Існує кілька версій моделі різної потужності. Конкретно цей спорткар Polaris Slingshot SL оснащений 2,4-літровою четвіркою від General Motors на 175 к. с. і 227 Н∙м. Легкий (750 кг) трицикл здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 220 км/год. Модель пропонують із 5-ступінчастими механічною або роботизованою КПП.

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