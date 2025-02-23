Без окон, без дверей: в Киеве засветился редкий трехколесный спорткар из США (фото)

Трехколесный Polaris Slingshot сочетает в себе черты автомобиля и мотоцикла. Легкий 175-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 6,5 с.

Related video

В Киеве среди зимы заметили трехколесный кабриолет Polaris Slingshot 2016 года. Он является редким не только в Украине. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Polaris Slingshot не имеет окон или дверей Фото: Topcars UA

Американская компания Polaris Industries специализируется на квадроциклах и мотовездеходах, однако с 2014 года начала производить трициклы Slingshot с 2016 года. Они сочетают в себе черты авто и байка. Примечательно, что в линейке Polaris есть и четырехколесная техника.

Polaris Slingshot не имеет крыши, дверей или боковых окон, а вместо лобового стекла установлен небольшой прозрачный козырек. Салон отделан водостойкими материалами.

Важно

Развивает более 400 км/ч: представлен самый быстрый мотоцикл в мире (фото)

Водитель и пассажир в сидят рядом, как в авто, однако сзади установлено одно колесо, которое приводится в движение ремнем, как на некоторых мотоциклах.

Существует несколько версий модели разной мощности. Конкретно этот спорткар Polaris Slingshot SL оснащен 2,4-литровой четверкой от General Motors на 175 л. с. и 227 Н∙м. Легкий (750 кг) трицикл способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 220 км/ч. Модель предлагается с 5-ступенчатыми механической или роботизированной КПП.

Кстати, недавно в Украине обнаружили очень редкий 33-летний мотоцикл "Днепр" без пробега.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили яркий 800-сильный "Гелендваген".