Не ездил 50 лет: в старом сарае обнаружили культовый американский спорткар 60-х (фото)

В США обнаружили заброшенное купе Plymouth GTX 1968 года. Спортивное авто с большим 375-сильным V8 полвека простояло без движения в гараже.

Этот Plymouth GTX случайно нашли в заброшенном сарае в штате Нью-Йорк. Оказалось, что коллекционное авто неплохо сохранилось. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спортивное купе не эксплуатировали с середины 70-х Фото: Ebay

Последний раз купе Plymouth GTX проходило техосмотр в 1974 году, о чем свидетельствует сохранившийся талон. Вскоре после этого автомобиль поставили в сарай и перестали эксплуатировать.

Plymouth GTX в неплохом состоянии: его кузов не ржавый, в салоне целая отделка, а двигатель заводится и исправно работает. Пришлось заменить только карбюратор и бензобак. Сохранена и вся оригинальная документация на авто.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Ebay

Теперь этому купе Plymouth GTX ищут нового владельца на eBay. Спортивное авто оценили в 55 000 долларов.

Plymouth GTX — довольно редкая модель, ведь в 1968 году изготовили всего 19 тыс. этих авто. Ее позиционировали, как более дорогую премиальную альтернативу знаменитому Plymouth Road Runner.

Под капотом установлен 7,2-литровый 375-сильный V8 Фото: Ebay

Этот Plymouth GTX 1968 года оснащен большим 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развить более 200 км/ч.

