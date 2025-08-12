Не їздив 50 років: у старому сараї виявили культовий американський спорткар 60-х (фото)

У США виявили покинуте купе Plymouth GTX 1968 року. Спортивне авто із великим 375-сильним V8 пів сторіччя простояло без руху в гаражі.

Цей Plymouth GTX випадково знайшли в занедбаному сараї у штаті Нью-Йорк. Виявилося, що колекційне авто непогано збереглося. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спортивне купе не експлуатували з середини 70-х Фото: Ebay

Востаннє купе Plymouth GTX проходило техогляд у 1974 році, про що свідчить збережений талон. Невдовзі після цього автомобіль поставили в сарай та перестали експлуатувати.

Plymouth GTX у непоганому стані: його кузов не іржавий, у салоні ціле оздоблення, а двигун заводиться і справно працює. Довелося замінити лише карбюратор та бензобак. Збережено і всю оригінальну документацію на авто.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Ebay

Тепер цьому купе Plymouth GTX шукають нового власника на eBay. Спортивне авто оцінили в 55 000 доларів.

Plymouth GTX – доволі рідкісна модель, адже в 1968 році виготовили лише 19 тис. цих авто. Її позиціонували, як дорожчу преміальну альтернативу знаменитому Plymouth Road Runner.

Під капотом встановлено 7,2-літровий 375-сильний V8 Фото: Ebay

Цей Plymouth GTX 1968 року оснащений великим 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвинути понад 200 км/год.

