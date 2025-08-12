Мощный флагман: представлен самый большой и дорогой кроссовер Chery (фото)

В Китае презентовали новый Chery Fulwin T11. Большой семейный кроссовер богато оснащен и получит мощную электрифицированную установку с запасом хода более 1000 км.

Related video

Новый Chery Fulwin T11 поступит в продажу с сентября. Его цену пока не раскрывают, но известно, что это будет самый дорогой кроссовер Chery. О новинке рассказали на сайте Autohome.

Семейный кроссовер Chery Fulwin T11 отличается довольно сдержанным дизайном с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. Его широкая фальшрадиаторная решетка сочетается с продолговатыми фарами. Стандартными являются 20-дюймовые колеса. Это самый большой кроссовер Chery.

Кроссовер оснастят мощной гибридной установкой Фото: Chery

Размеры Chery Fulwin T11:

длина — 5205 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3120 мм;

масса — 2452 кг.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Chery

В салоне установили цифровую панель приборов и огромный 30-дюймовый тачскрин, отдельный выдвижной монитор есть и у задних пассажиров. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом.

Важно

Запас хода 1700 км и цена $28000: Chery показала электрифицированный семейный кроссовер (фото)

Новый Chery Fulwin T11 предлагают исключительно в шестиместном исполнении. Кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию. Также комплектация включает два люка, трехзонный климат-контроль, парковочный автопилот и акустику с 23 динамиками.

Отдельный монитор есть у задних пассажиров Фото: Chery

Характеристики Chery Fulwin T11 пока держатся в секрете. Известно, что кроссовер получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают примерно 600 сил. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч, а запас хода превысит 1000 км.

Ранее Фокус рассказывал о новом внедорожнике Chery, который оказался клоном Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado 250.

Также мы писали о новом кроссовере Hyundai Tucson 2026, который изменится внешне и получит заряженную версию.