Потужний флагман: представлено найбільший та найдорожчий кросовер Chery (фото)

У Китаї презентували новий Chery Fulwin T11. Великий сімейний кросовер багато оснащений та отримає потужну електрифіковану установку із запасом ходу понад 1000 км.

Новий Chery Fulwin T11 надійде у продаж із вересня. Його ціну поки не розкривають, але відомо, що це буде найдорожчий кросовер Chery. Про новинку розповіли на сайті Autohome.

Сімейний кросовер Chery Fulwin T11 вирізняється доволі стриманим дизайном із високим капотом та малими кутами нахилу стійок даху. Його широка фальшрадіаторна решітка поєднується із продовгуватими фарами. Стандартними є 20-дюймові колеса. Це найбільший кросовер Chery.

Кросовер оснастять потужною гібридною установкою Фото: Chery

Розміри Chery Fulwin T11:

довжина – 5205 мм;

ширина – 1998 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 3120 мм;

маса – 2452 кг.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Chery

У салоні встановили цифрову панель приладів та величезний 30-дюймовий тачскрін, окремий висувний монітор є і в задніх пасажирів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом.

Новий Chery Fulwin T11 пропонують виключно в шестимісному виконанні. Крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію. Також комплектація включає два люки, тризонний клімат-контроль, паркувальний автопілот та акустику з 23 динаміками.

Окремий монітор є у задніх пасажирів Фото: Chery

Характеристики Chery Fulwin T11 поки тримають у секреті. Відомо, що кросовер отримає плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають приблизно 600 сил. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, а запас ходу перевищить 1000 км.

