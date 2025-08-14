Футуристический космолет: на продажу выставили необычное серийное авто для доставки пиццы (фото)

В США обнаружили оригинальный Tritan A2 1984 года. Трехколесное авто, которое напоминает звездолет, создали специально для службы доставки пиццы и даже производили серийно.

Сейчас футуристический Tritan A2 Aero Car выставили на продажу. Об уникальном авто рассказали на сайте онлайн аукциона Bring a Trailer.

Tritan A2 Aero Car — единственная в мире модель авто, созданная специально для доставки пиццы. В 1985 году по заказу сети пиццерий Domino's в штате Мичиган изготовили небольшую серию из 10 необычных трехколесных машин.

Трехколесный отличается футуристическим дизайном Фото: Bring a Trailer

Tritan A2 Aero Car — творение конструкторов Джеймса и Дугласа Амики. С 60-х годов они создавали обтекаемые трехколесные автомобили.

Внешне авто для доставки пиццы напоминает звездолет из фантастического фильма. У него аэродинамический дизайн с выраженным узким "носом" и антикрылом сзади. Вместо дверей — сдвижной колпак, как в самолетах.

Вместо двери установлен сдвижной колпак Фото: Bring a Trailer

Интересно, что коэффициент лобового сопротивления Tritan A2 Aero Car — всего 0,15. Для сравнения: у самого обтекаемого авто современности Mercedes EQS он выше — 0,20. В салоне установили одно кресло, а за ним появился отсек с термоизоляцией, который позволял сохранять пиццу теплой.

Двигатель Tritan A2 Aero Car также оригинальный — роторно-поршневой объемом 440 куб. см. Его мощность — всего 30 сил, однако благодаря инновационной аэродинамике авто способно развить 153 км/ч и расходует всего 2,9 л на 100 км.

Изготовили всего 10 Tritan A2 Aero Car Фото: Bring a Trailer

Футуристические авто для доставки пиццы, конечно, привлекали к себе внимание, но оказались очень непрактичными. Из-за плохой обзорности, низкого клиренса и сложности посадки и высадки пиццерия Domino's к 1988 году от них отказалась.

Конкретно это авто оснастили новым 670-кубовым двигателем V2, однако оригинальный мотор остался и продается в комплекте с ним.

