Футуристичний космоліт: на продаж виставили незвичне серійне авто для доставки піци (фото)

У США виявили оригінальний Tritan A2 1984 року. Триколісне авто, яке нагадує зореліт, створили спеціально для служби доставки піци та навіть виробляли серійно.

Зараз футуристичний Tritan A2 Aero Car виставили на продаж. Про унікальне авто розповіли на сайті онлайн аукціону Bring a Trailer.

Tritan A2 Aero Car – єдина у світі модель авто, створена спеціально для доставки піци. У 1985 році на замовлення мережі піцерій Domino's у штаті Мічиган виготовили невелику серію з 10 незвичних триколісних машин.

Триколісний вирізняється футуристичним дизайном Фото: Bring a Trailer

Tritan A2 Aero Car – творіння конструкторів Джеймса та Дугласа Амікі. Із 60-х років вони створювали обтічні триколісні автомобілі.

Зовні авто для доставки піци нагадує зореліт із фантастичного фільму. У нього аеродинамічний дизайн з вираженим вузьким "носом" та антикрилом ззаду. Замість дверей – зсувний ковпак, як у літаках.

Замість дверей встановлено зсувний ковпак Фото: Bring a Trailer

Цікаво, що коефіцієнт лобового опору Tritan A2 Aero Car – усього 0,15. Для порівняння: у найбільш обтічного авто сучасності Mercedes EQS він вищий – 0,20. У салоні встановили одне крісло, а за ним з’явився відсік із термоізоляцією, який дозволяв зберігати піцу теплою.

Двигун Tritan A2 Aero Car також оригінальний – роторно-поршневий об’ємом 440 куб. см. Його потужність – лише 30 сил, проте завдяки інноваційній аеродинаміці авто здатне розвинути 153 км/год та витрачає лише 2,9 л на 100 км.

Виготовили лише 10 Tritan A2 Aero Car Фото: Bring a Trailer

Футуристичні авто для доставки піци, звісно, привертали до себе увагу, але виявилися дуже непрактичними. Через погану оглядовість, низький кліренс та складність посадки і висадки піцерія Domino's до 1988 року від них відмовилася.

Конкретно це авто оснастили новим 670-кубовим двигуном V2, проте оригінальний мотор залишився та продається у комплекті з ним.

