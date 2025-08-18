В старом гараже обнаружили редкий спортивный Chevrolet 60-х за $100 000 (видео)

В США нашли заброшенное купе Chevrolet Chevelle 1969 года в редкой заряженной версии SS L89. Такой спорткар с 375-сильным V8 сейчас стоит 100 000 долларов.

Этот Chevrolet Chevelle SS L89 не один год простоял в гараже. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Купе Chevrolet Chevelle 1969 года сначала активно использовали в драгрейсинге, однако последующие владельцы берегли спортивное авто и мало его эксплуатировали.

Изготовили всего 400 Chevrolet Chevelle SS L89 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle SS L89 никогда не реставрировали, однако он неплохо сохранился и полностью оригинален. У него родные двигатель, все кузовные детали, сиденья, приборы и передняя панель.

Спорткар Chevrolet Chevelle 1969 года в версии SS L89 очень ценится коллекционерами. Всего изготовили всего 400 таких автомобилей, предназначенных, прежде всего, для гонок.

Купе оснащено 6,5-литровым 375-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Chevelle SS L89 получило гоночный 6,5-литровый V8 мощностью 375 л. с. Благодаря алюминиевым головкам блока цилиндров массу двигателя снизили на 34 кг. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 секунд, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

