В старом гараже обнаружили редкий спортивный Chevrolet 60-х за $100 000 (видео)
В США нашли заброшенное купе Chevrolet Chevelle 1969 года в редкой заряженной версии SS L89. Такой спорткар с 375-сильным V8 сейчас стоит 100 000 долларов.
Этот Chevrolet Chevelle SS L89 не один год простоял в гараже. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.
Купе Chevrolet Chevelle 1969 года сначала активно использовали в драгрейсинге, однако последующие владельцы берегли спортивное авто и мало его эксплуатировали.
Chevrolet Chevelle SS L89 никогда не реставрировали, однако он неплохо сохранился и полностью оригинален. У него родные двигатель, все кузовные детали, сиденья, приборы и передняя панель.Важно
Спорткар Chevrolet Chevelle 1969 года в версии SS L89 очень ценится коллекционерами. Всего изготовили всего 400 таких автомобилей, предназначенных, прежде всего, для гонок.
Купе Chevrolet Chevelle SS L89 получило гоночный 6,5-литровый V8 мощностью 375 л. с. Благодаря алюминиевым головкам блока цилиндров массу двигателя снизили на 34 кг. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 секунд, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
