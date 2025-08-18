У старому гаражі виявили рідкісний спортивний Chevrolet 60-х за $100 000 (відео)
У США знайшли занедбане купе Chevrolet Chevelle 1969 року в рідкісній зарядженій версії SS L89. Такий спорткар із 375-сильним V8 зараз коштує 100 000 доларів.
Цей Chevrolet Chevelle SS L89 не один рік простояв у гаражі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.
Купе Chevrolet Chevelle 1969 року спочатку активно використовували в драгрейсінгу, проте наступні власники берегли спортивне авто та мало його експлуатували.
Chevrolet Chevelle SS L89 ніколи не реставрували, проте він непогано зберігся і повністю оригінальний. У нього рідні двигун, всі кузовні деталі, сидіння, прилади та передня панель.Важливо
Спорткар Chevrolet Chevelle 1969 року у версії SS L89 дуже цінується колекціонерами. Усього виготовили лише 400 таких автомобілів, призначених, передусім, для перегонів.
Купе Chevrolet Chevelle SS L89 отримало гоночний 6,5-літровий V8 потужністю 375 к. с. Завдяки алюмінієвим головкам блоку циліндрів масу двигуна зменшили на 34 кг. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 секунд, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
Між іншим, нещодавно в Києві побачили рідкісний заряджений BMW 90-х. Таких авто випустили лише 507.
Також Фокус розповідав про недорогого наступника Chevrolet Lacetti з економічними двигунами.