У старому гаражі виявили рідкісний спортивний Chevrolet 60-х за $100 000 (відео)

У США знайшли занедбане купе Chevrolet Chevelle 1969 року в рідкісній зарядженій версії SS L89. Такий спорткар із 375-сильним V8 зараз коштує 100 000 доларів.

Related video

Цей Chevrolet Chevelle SS L89 не один рік простояв у гаражі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Купе Chevrolet Chevelle 1969 року спочатку активно використовували в драгрейсінгу, проте наступні власники берегли спортивне авто та мало його експлуатували.

Виготовили лише 400 Chevrolet Chevelle SS L89 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle SS L89 ніколи не реставрували, проте він непогано зберігся і повністю оригінальний. У нього рідні двигун, всі кузовні деталі, сидіння, прилади та передня панель.

Важливо

Не їздив 53 роки: у старому сараї виявили культовий спорткар 60-х за $200 000 (відео)

Спорткар Chevrolet Chevelle 1969 року у версії SS L89 дуже цінується колекціонерами. Усього виготовили лише 400 таких автомобілів, призначених, передусім, для перегонів.

Купе оснащене 6,5-літровим 375-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Chevelle SS L89 отримало гоночний 6,5-літровий V8 потужністю 375 к. с. Завдяки алюмінієвим головкам блоку циліндрів масу двигуна зменшили на 34 кг. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 секунд, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві побачили рідкісний заряджений BMW 90-х. Таких авто випустили лише 507.

Також Фокус розповідав про недорогого наступника Chevrolet Lacetti з економічними двигунами.