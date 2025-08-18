Надежное и просторное: эксперт назвал лучшее городское авто с пробегом стоимостью до $13000 (фото)

Опытный механик определил лучшее подержанное авто компактного класса стоимостью до 13 000 долларов. Оно просторное, качественно собранное и легкое в управлении.

Related video

На рынке хватает компактных авто с пробегом в возрасте до 5 лет и стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000), однако лучший выбор — хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa нынешнего поколения. Такого мнения придерживается известный британский механик и ведущий телепередачи "Махинаторы" (Wheeler Dealers) Майк Брюэр, сообщает издание Express.

По его словам, подержанные Opel Corsa (которые в Великобритании известны под маркой Vauxhall) всегда пользовались спросом, прежде всего, благодаря невысокой цене и простой и надежной конструкции.

В линейке Opel Corsa есть электрическая версия Фото: Opel

Впрочем, нынешний Opel Corsa шестого поколения, который выпускается с 2019 года, вышел на новый уровень. Хэтчбек стал просторнее и современнее.

Важно

Проедет 800 тыс. км: механик с 50-летним стажем назвал самый надежный кроссовер современности

"Это автомобиль, который недавно действительно повзрослел, и именно поэтому он стал нашим любимым маленьким авто. Хотя он компактный, но чувствуется как большой автомобиль. В салоне много места и хороший большой, толстый многофункциональный руль. Сборка и отделка очень качественные. Да, внутри все еще есть сомнительные материалы, но производитель и не пытается завоевать премиальный рынок", — отметил Майк Брюэр.

Эксперт-механик также отметил понятную мультимедийную систему и легкость управления Vauxhall/Opel Corsa. Недаром именно эти модели активно используют в британских автошколах. К тому же, Майку Брюэру нравится широкая палитра версий модели — есть бензиновые, дизельные и даже электрические Corsa.

Между прочим, ранее Майк Брюэр назвал компактное авто с пробегом, которое ни в коем случае нельзя покупать.

Также Фокус рассказывал о лучших подержанных авто для начинающих водителей.