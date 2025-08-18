Надійне і просторе: експерт назвав краще міське авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Досвідчений механік визначив найкраще вживане авто компактного класу вартістю до 13 000 доларів. Воно просторе, якісно зібране та легке в керуванні.

На ринку вистачає компактних авто з пробігом віком до 5 років і вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000), проте найкращий вибір – хетчбек Opel/Vauxhall Corsa нинішнього покоління. Такої думки дотримується відомий британський механік та ведучий телепередачі "Махінатори" (Wheeler Dealers) Майк Брюер, повідомляє видання Express.

За його словами, вживані Opel Corsa (які у Великій Британії відомі під маркою Vauxhall) завжди користувалися попитом, передусім, завдяки невисокій ціні та простій і надійній конструкції.

У лінійці Opel Corsa є електрична версія Фото: Opel

Утім, нинішній Opel Corsa шостого покоління, який випускають із 2019 року, вийшов на новий рівень. Хетчбек став просторішим та сучаснішим.

"Це автомобіль, який нещодавно справді подорослішав, і саме тому він став нашим улюбленим маленьким авто. Хоча він компактний, та відчувається як великий автомобіль. У салоні багато місця та гарне велике, товсте багатофункціональне кермо. Збірка та оздоблення дуже якісні. Так, усередині все ще є сумнівні матеріали, але ж виробник і не намагається завоювати преміальний ринок", — зауважив Майк Брюер.

Експерт-механік також відзначив зрозумілу мультимедійну систему та легкість керування Vauxhall/Opel Corsa. Недарма саме ці моделі активно використовують у британських автошколах. До того ж, Майку Брюеру подобається широка палітра версій моделі – є бензинові, дизельні та навіть електричні Corsa.

