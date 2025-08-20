Новый Opel Corsa на 800 сил развивает 320 км/ч: его могут испытать все желающие (фото)

Представлен новый Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Электрический заряженный хэтчбек на 800 сил способен разогнаться до сотни за 2 с и развить 320 км/ч.

Экстремальный концепт является предвестником Opel Corsa нового поколения. Его покажут публике в сентябре на автосалоне IAA в Мюнхене. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Авто получило обвес, диффузор и антикрыло Фото: Stellantis

Новый Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo — электрический заряженный хэтчбек с двумя электромоторами, которые стандартно развивают 800 л.с., а краткосрочно (в режиме Boost на 4 секунды) — 880 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Мощный электрокар появится в игре Gran Turismo Фото: Stellantis

В основе авто лежит платформа STLA Small, которую будет использовать новый Opel Corsa 2026. Электрокар получил немалую батарею емкостью 82 кВт∙ч, однако весит всего 1170 кг.

В салоне установили руль-штурвал Фото: Stellantis

Дело в том, что в конструкции концепта активно использован карбон. По длине хэтчбек такой же, как нынешняя Corsa, однако значительно шире и ниже. Электрокар получил аэродинамический пакет с расширенными крыльями, обвесом, диффузором и антикрылом. Его передние диски — 21-дюймовые, а задние — 22-дюймовые.

В салоне Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo установили руль-штурвал, цифровой щиток приборов и единственное спортивное кресло. Также появился каркас безопасности.

Авто получило только одно кресло Фото: Stellantis

Новый Opel Corsa седьмого поколения дебютирует в 2026 году и будет иметь электрические варианты и заряженную модификацию GSE. Однако и его предсерийную версию смогут испытать все желающие: 800-сильный электрокар появится в компьютерной игре Gran Turismo.

Также Фокус писал, что эксперт признал Opel Corsa лучшим компактным авто с пробегом.