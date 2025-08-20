Новий Opel Corsa на 800 сил розвиває 320 км/год: його можуть випробувати всі охочі (фото)

Представлено новий Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Електричний заряджений хетчбек на 800 сил здатен розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 320 км/год.

Екстремальний концепт є провісником Opel Corsa нового покоління. Його покажуть публіці у вересні на автосалоні IAA у Мюнхені. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Авто отримало обвіс, дифузор та антикрило Фото: Stellantis

Новий Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo – електричний заряджений хетчбек із двома електромоторами, які стандартно розвивають 800 к. с., а короткостроково (в режимі Boost на 4 секунди) – 880 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

Потужний електрокар з'явиться у грі Gran Turismo Фото: Stellantis

В основі авто лежить платформа STLA Small, яку використовуватиме новий Opel Corsa 2026. Електрокар отримав чималу батарею ємністю 82 кВт∙год, проте важить лише 1170 кг.

У салоні встановили кермо-штурвал Фото: Stellantis

Річ у тім, що в конструкції концепта активно використано карбон. За довжиною хетчбек такий самий, як нинішня Corsa, проте значно ширший і нижчий. Електрокар отримав аеродинамічний пакет із розширеними крилами, обвісом, диффузором та антикрилом. Його передні диски – 21-дюймові, а задні – 22-дюймові.

У салоні Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo встановили кермо-штурвал, цифровий щиток приладів та єдине спортивне крісло. Також з’явився каркас безпеки.

Авто отримало лише одне крісло Фото: Stellantis

Новий Opel Corsa сьомого покоління дебютує у 2026 році і матиме електричні варіанти та заряджену модифікацію GSE. Проте і його передсерійну версію зможуть випробувати всі охочі: 800-сильний електрокар з’явиться у комп’ютерній грі Gran Turismo.

Між іншим, нещодавно дебютував і найшвидший серійний Opel потужністю 280 сил.

Також Фокус писав, що експерт визнав Opel Corsa кращим компактним авто з пробігом.