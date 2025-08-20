Может появиться в Украине: Stellantis готовит конкурента VW ID.3 и MG4 за $15 000 (фото)
Появилась информация об электромобиле Leapmotor B05. Недорогая модель С-класса будет иметь запас хода до 650 км.
Новый Leapmotor B05 презентуют в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене, ведь модель будет представлена на европейском рынке. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Китайский бренд Leapmotor расширяет свою европейскую линейку благодаря концерну Stellantis, который стал его совладельцем. В будущем его модели должны появиться и в Украине — такие планы подтвердили в представительстве Stellantis.Важно
Электромобиль Leapmotor B05 — хэтчбек на базе седана B01, который уже продают по цене от $15 000. У двух моделей будет одинаковая передняя часть, однако новичок будет компактнее. Его основными конкурентами станут электрокары Volkswagen ID.3 и MG4.
Детали салона Leapmotor B05 также позаимствуют у модели В01. Это значит, что китайский электромобиль получит узкий цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин.
Силовыми установками также поделится электромобиль Leapmotor B01. Это значит, что предложат моторы на 177 и 215 л. с. и батареи емкостью 56 и 67 кВт∙ч. Запас хода Leapmotor B05 составит 510-650 км.
Между прочим, на в Европе поступает в продажу недорогой электрокроссовер Leapmotor.
Также Фокус писал, что Stellantis выводит на рынок новый бензиновый Dodge Charger.