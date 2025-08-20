Може з'явитися в Україні: Stellantis готує конкурента VW ID.3 та MG4 за $15 000 (фото)

З’явилася інформація про електромобіль Leapmotor B05. Недорога модель С-класу матиме запас ходу до 650 км.

Новий Leapmotor B05 презентують у вересні на автошоу IAA в Мюнхені, адже модель буде представлена на європейському ринку. Про це повідомляє сайт Motor.es.

В основі моделі лежить седан Leapmotor B01 Фото: Leapmotor

Китайський бренд Leapmotor розширює свою європейську лінійку завдяки концерну Stellantis, який став його співвласником. У майбутньому його моделі повинні з’явитися і в Україні – такі плани підтвердили у представництві Stellantis.

Електромобіль Leapmotor B05 – хетчбек на базі седана B01, якого вже продають за ціною від $15 000. У двох моделей буде однакова передня частина, проте новачок буде компактнішим. Його основними конкурентами стануть електрокари Volkswagen ID.3 та MG4.

Деталі салону Leapmotor B05 також запозичать у моделі В01. Це значить, що китайський електромобіль отримає вузький цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін.

У салоні встановлять два дисплеї Фото: Leapmotor

Силовими установками також поділиться електромобіль Leapmotor B01. Це значить, що запропонують мотори на 177 і 215 к. с. та батареї ємністю 56 і 67 кВт∙год. Запас ходу Leapmotor B05 складе 510-650 км.

Між іншим, на в Європі надходить у продаж недорогий електрокросовер Leapmotor.

Також Фокус писав, що Stellantis виводить на ринок новий бензиновий Dodge Charger.