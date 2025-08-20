Волк в овечьей шкуре: редкий пикап Mercedes 50-х превратили в мощный спорткар (фото)

Раритетный пикап Mercedes Ponton W120 1956 года получил вторую жизнь. Старинное авто переделали в 375-сильный спорткар.

Related video

Необычный тюнинг Mercedes Ponton, который является предком современного E-Class, выполнили в ЮАР. Пикап скрестили с современным заряженным хэтчбеком Mercedes-AMG A45. Об этом сообщает сайт Double Apex.

Внешне авто мало изменилось

Реставраторы из Йоханнесбурга обнаружили пикап Mercedes W120 Ponton. Это малоизвестное авто выпускали серийно в 50-х.

Внешне Mercedes Ponton почти не претерпел изменений. Пикап отреставрировали, установили современную диодную оптику и оригинальные колеса — запаски-докатки от Mercedes M-Class. Пол грузовой платформы обшили деревом.

Салон позаимствовали у Mercedes-AMG A45

Основные изменения произошли внутри. Под капот вместо 43-сильного дизеля установили 2,0-литровый турбомотор на 375 л. с. от Mercedes-AMG A45.

Под капот установили 375-сильный турбомотор

Теперь это волк в овечьей шкуре. Кроме того, заряженный хэтчбек стал донором коробки передач, полноприводной трансмиссии, деталей ходовой и тормозов.

Важно

Сокровища под слоем пыли: обнаружена секретная коллекция редких спортивных авто (фото)

У Mercedes-AMG A45 позаимствовали и компоненты салона — руль, переднюю панель, приборы, педали и даже спортивные кресла. Климат и электростеклоподъемники работают.

Грузовую платформу украсили деревом

Тюнингованный пикап Mercedes Ponton W120 уже продали. Компания готова изготавливать такие авто на заказ.

Между прочим, недавно в Киеве видели тюнингованный Mercedes S-Class Brabus на 930 сил.

Также Фокус рассказывал, что британцы возродили культовый суперкар McLaren F1.