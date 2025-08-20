Вовк в овечій шкурі: рідкісний пікап Mercedes 50-х перетворили на потужний спорткар (фото)
Раритетний пікап Mercedes Ponton W120 1956 року отримав друге життя. Старовинне авто переробили на 375-сильний спорткар.
Незвичний тюнінг Mercedes Ponton, який є предком сучасного E-Class, виконали у ПАР. Пікап схрестили із сучасним зарядженим хетчбеком Mercedes-AMG A45. Про це повідомляє сайт Double Apex.
Реставратори із Йоганнесбурга виявили пікап Mercedes W120 Ponton. Це маловідоме авто випускали серійно у 50-х.
Зовні Mercedes Ponton майже не зазнав змін. Пікап відреставрували, встановили сучасну діодну оптику та оригінальні колеса – запаски-докатки від Mercedes M-Class. Підлогу вантажної платформи обшили деревом.
Основні зміни відбулися всередині. Під капот замість 43-сильного дизеля встановили 2,0-літровий турбомотор на 375 к. с. від Mercedes-AMG A45.
Тепер це вовк у овечій шкурі. Крім того, заряджений хетчбек став донором коробки передач, повнопривідної трансмісії, деталей ходової та гальм.Важливо
В Mercedes-AMG A45 запозичили і компоненти салону – кермо, передню панель, прилади, педалі та навіть спортивні крісла. Клімат та електросклопідіймачі працюють.
Тюнінгований пікап Mercedes Ponton W120 уже продали. Компанія готова виготовляти такі авто на замовлення.
