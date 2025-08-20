Завидная живучесть: редкое авто из США поехало после 50 лет простоя на улице (видео)

В США смогли оживить заброшенный DeSoto 1950 года. Винтажное авто исчезнувшей марки стояло под открытым небом по меньшей мере полвека.

Купе DeSoto Custom 1950 года не эксплуатировали несколько десятилетий. Автомобиль бросили во дворе частного дома и не уделяли ему внимание. О нем рассказали в видео на Youtube-канале AtomicEraMotors.

Состояние DeSoto Custom оставляет желать лучшего. За годы простоя на улице автомобиль проржавел, а его задние крылья сняты. Отделка салона разорвана и фактически уничтожена.

Сквозь капот авто пророс куст Фото: скриншот / YouTube

Несмотря на это силовой агрегат DeSoto отказался "умирать", даже несмотря на то, что из-под капота вырос куст. Рядную 3,9-литровую шестерку прочистили, обслужили стартер и подключили новый аккумулятор — и она завелась.

В салоне разорвана отделка Фото: скриншот / YouTube

Мало того, винтажный DeSoto даже способен передвигаться своим ходом — он проехался по двору.

Купе DeSoto Custom является редкостью в наше время, ведь даже эта марка уже не существует — ее ликвидировали в 1961 году. Она входила в концерн Chrysler.

Двигатель удалось завести после несложных процедур Фото: скриншот / YouTube

DeSoto Custom выпускался с 1941 по 1952 год. На модели 1950 года шестицилиндровый двигатель развивает 112 л.с.

