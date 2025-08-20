Завидна живучість: рідкісне авто зі США поїхало після 50 років простою надворі (відео)

У США змогли оживити занедбаний DeSoto 1950 року. Вінтажне авто зниклої марки стояло просто неба щонайменше пів століття.

Купе DeSoto Custom 1950 року не експлуатували кілька десятиріч. Автомобіль покинули у дворі приватного будинку та не приділяли йому увагу. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі AtomicEraMotors.

Стан DeSoto Custom залишає бажати кращого. За роки простою надворі автомобіль проїржавів, а його задні крила знято. Оздоблення салону розірване і фактично знищене.

Крізь капот авто проріс кущ Фото: скриншот / YouTube

Попри це силовий агрегат DeSoto відмовився "помирати", навіть попри те, що з-під капоту виріс кущ. Рядну 3,9-літрову шістку прочистили, обслужили стартер та підключили новий акумулятор – і вона завелася.

У салоні розірване оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Мало того, вінтажний DeSoto навіть здатен пересуватися своїм ходом – він проїхався подвір’ям.

Купе DeSoto Custom є рідкістю у наш час, адже навіть ця марка вже не існує – її ліквідували у 1961 році. Вона входила до концерну Chrysler.

Двигун вдалося завести після нескладних процедур Фото: скриншот / YouTube

DeSoto Custom випускали із 1941 по 1952 рік. На моделі 1950 року шестициліндровий двигун розвиває 112 к. с.

