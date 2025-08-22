В Киеве заметили культовый заряженный Volkswagen 2000-х с редким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали Volkswagen Golf GTI 2001 года. 150-сильный заряженный хэтчбек получил интересный тюнинг от ABT Sportsline.

Volkswagen Golf IV GTI — один из самых известных и массовых заряженных хэтчбеков своего времени, однако пакет от ABT Sportsline является редкостью. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Заряженный хэтчбек оснащен 150-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

Тюнинг Volkswagen Golf GTI четвертого поколения от ABT Sportsline включает иную решетку радиатора, иные бамперы и обвес. Также хэтчбек получил особые колесные диски.

Салон Volkswagen Golf IV GTI не претерпел изменений, однако уже с завода заряженный хэтчбек комплектовали спортивными рулем и сиденьями.

Под капотом Volkswagen Golf GTI четвертой генерации установлен 1,8-литровый бензиновый турбомотор с пятью клапанами на цилиндр, который развивает 150 л.с. и 210 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Фото: Topcars UA

Volkswagen Golf IV GTI способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 216 км/ч. Кроме того, у хэтчбека пере настроена подвеска и установлены увеличенные тормоза.

