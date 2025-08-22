У Києві помітили культовий заряджений Volkswagen 2000-х із рідкісним тюнінгом (фото)
У Києві сфотографували Volkswagen Golf GTI 2001 року. 150-сильний заряджений хетчбек отримав цікавий тюнінг від ABT Sportsline.
Volkswagen Golf IV GTI – один із найвідоміших і наймасовіших заряджених хетчбеків свого часу, проте пакет від ABT Sportsline є рідкістю. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.
Тюнінг Volkswagen Golf GTI четвертого покоління від ABT Sportsline включає інакшу решітку радіатора, інакші бампери та обвіс. Також хетчбек отримав особливі колісні диски.Важливо
Салон Volkswagen Golf IV GTI не зазнав змін, проте вже з заводу заряджений хетчбек комплектували спортивними кермом та сидіннями.
Під капотом Volkswagen Golf GTI четвертої генерації встановлено 1,8-літровий бензиновий турбомотор із п’ятьма клапанами на циліндр, який розвиває 150 к. с. та 210 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.
Volkswagen Golf IV GTI здатен розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 216 км/год. Крім того, в хетчбека пере налаштована підвіска і встановлені збільшені гальма.
