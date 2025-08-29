Ремонт обойдется в тысячи долларов: автоэксперты предупредили, какие модели пикапов не стоит покупать

Легкий грузовик может пригодиться для дальних поездок, перевозок и придавать владельцу определенного имиджа своим солидным видом. Однако цены на них достигают десятков тысяч долларов, поэтому автоэксперты советуют избегать некоторых моделей, чтобы впоследствии не тратить немаленькие суммы еще и на ремонт.

Для составления списка худших пикапов сайт GOBankingRates пообщался с адвокатом по вопросам вождения в нетрезвом состоянии с более чем 34-летним опытом работы в области автомобилей и безопасности вождения Майклом Крузе и президентом компании All American Billet, которая предлагает ремонт автомобилей и замену запчастей, Тайлером Уильямсом. Эксперты назвали три модели легких автомобилей с грузовыми платформами, которые часто вызывают нарекания у владельцев.

Ram 1500

По словам Майкла Крузе, пикап модели Ram 1500, стоимость которого начинается от 40 тысяч долларов США, имеет большую тяговую мощность и стильный интерьер, однако владельцы таких автомобилей часто сталкиваются с поломками и проблемами, решение которых стоит немалых денег.

"С увеличением срока службы автомобиля владельцам придется тратить много денег на ремонт, что снижает его стоимость. Ram 1500 теряет свою привлекательность, если учесть, что некоторые из его более сложных систем будут дороже в ремонте из-за увеличения затрат на детали и рабочую силу", — отметил Крузе.

Тайлер Уильямс относительно Ram 1500 добавил, что владельцы таких пикапов чаще всего обращаются в мастерскую за:

полной переделкой верхней части;

заменой кулаков/компенсаторов;

в самых худших случаях — заменой двигателя.

Также Ram 1500 часто имеет проблемы с отказом распределительного вала и толкателя — тогда ремонт обходится в сумму от 4 до 8 тысяч долларов.

Пикап Ram эксперты назвали не самым надежным автомобилем Фото: Stellantis

Авторы статьи отмечают, что при этом издание Car and Driver назвали Ram 1500 лучшим на рынке полноразмерных пикапов, и предполагают, что рецензенты, вероятно, не так много общались с владельцами этих авто и не осведомлены о реальных проблемных ситуациях.

Форд F-150

Пикап Ford F-150, цена на который стартует от 38 тысяч долларов, Крузе также считает переоцененным — особенно версии с турбодвигателями.

"Эти версии получают положительные отзывы, потому что они мощнее, но долговечность и производительность двигателя в долгосрочной перспективе сомнительны. Двигатели с турбонаддувом, как правило, потребляют больше масла, чем обычно, и их ремонт очень дорогой после выхода из строя", — пояснил адвокат по вопросам вождения.

При этом он отметил, что эта модель имеет хорошую буксировочную способность и сравнительно не высокий общий расход топлива.

Владелец компании по ремонту автомобилей также отметил, что 5,4-литровый 3-клапанный двигатель Triton V8 часто демонстрирует недостатки: в головке ломаются свечи зажигания, возникают проблемы с цепью ГРС и фазорегулятором распределительного вала.

"Ремонт трудоемкий и дорогостоящий", — добавил Уильямс.

Популярный Ford F-150 автоэксперты считают переоцененным Фото: Topcars UA

Chevrolet Silverado 1500

Модель Chevrolet Silverado 1500, которая стоит от 42 тысяч долларов, эксперты назвали в целом хорошим автомобилем в своем сегменте, однако отметили, что у этого пикапа часто ломается трансмиссия.

"Несколько владельцев жалуются на проблемы с переключением передач, а ремонт трансмиссии может быть дорогостоящим, если она выходит из строя на ранней стадии", — рассказал Майкл Крузе.

Он добавил, что езду на этом автомобиле также можно оценить как смешанную, потому что из-за жесткой подвески им неудобно пользоваться ежедневно.

Владельцы Chevrolet Silverado 1500 жалуются на проблемы с трансмиссией Фото: Wikipedia

