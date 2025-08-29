Ремонт обійдеться в тисячі доларів: автоексперти попередили, які моделі пікапів не варто купувати

Легка вантажівка може стати в пригоді для далеких поїздок, перевезень та надавати власнику певного іміджу своїм солідним виглядом. Однак ціни на них сягають десятків тисяч доларів, тож автоексперти радять уникати деяких моделей, щоб згодом не витрачати немаленькі суми ще й на ремонт.

Для укладення списку найгірших пікапів сайт GOBankingRates поспілкувався з адвокатом з питань водіння в нетверезому стані з більш ніж 34-річним досвідом роботи в галузі автомобілів та безпеки водіння Майклом Крузе та президентом компанії All American Billet, яка пропонує ремонт автомобілів та заміну запчастин, Тайлером Вільямсом. Експерти назвали три моделі легких автівок з вантажними платформами, які часто викликають нарікання у власників.

Ram 1500

За словами Майкла Крузе, пікап моделі Ram 1500, вартість якого починається від 40 тисяч доларів США, має велику тягову потужність і стильний інтер'єр, проте власники таких автівок часто стикаються з поломками та проблемами, розв'язання яких коштує немалих грошей.

"Зі збільшенням терміну служби автомобіля власникам доведеться витрачати багато грошей на ремонт, що знижує його вартість. Ram 1500 втрачає свою привабливість, якщо врахувати, що деякі з його складніших систем будуть дорожчими в ремонті через збільшення витрат на деталі та робочу силу", — зазначив Крузе.

Тайлер Вільямс щодо Ram 1500 додав, що власники таких пікапів найчастіше звертаються до майстерні за:

повною переробкою верхньої частини;

заміною кулаків/компенсаторів;

у найгірших випадках — заміною двигуна.

Також Ram 1500 часто має проблеми з відмовою розподільного вала та штовхача — тоді ремонт обходиться в суму від 4 до 8 тисяч доларів.

Пікап Ram експерти назвали не найнадійнішим автомобілем Фото: Stellantis

Автори статті зазначають, що при цьому видання Car and Driver назвали Ram 1500 кращим на ринку повнорозмірних пікапів, та припускають, що рецензенти, ймовірно, не так багато спілкувалися з власниками цих авто й не обізнані про реальні проблемні ситуації.

Ford F-150

Пікап Ford F-150, ціна на який стартує від 38 тисяч доларів, Крузе також вважає переоціненим — особливо версії з турбодвигунами.

"Ці версії отримують схвальні відгуки, бо вони потужніші, але довговічність та продуктивність двигуна в довгостроковій перспективі сумнівні. Двигуни з турбонаддувом, як правило, споживають більше оливи, ніж зазвичай, і їх ремонт дуже дорогий після виходу з ладу", — пояснив адвокат з питань водіння.

При цьому він зазначив, що ця модель має хорошу буксирувальну здатність і порівняно не високу загальну витрату палива.

Власник компанії з ремонту автомобілів також зазначив, що 5,4-літровий 3-клапанний двигун Triton V8 часто демонструє недоліки: в головці ламаються свічки запалювання, виникають проблеми з ланцюгом ГРС і фазорегулятором розподільного вала.

"Ремонт є трудомістким і дорогим", — додав Вільямс.

Популярний Ford F-150 автоексперти вважають переоціненим Фото: Topcars UA

Chevrolet Silverado 1500

Модель Chevrolet Silverado 1500, яка коштує від 42 тисяч доларів, експерти назвали загалом хорошим автомобілем у своєму сегменті, проте зазначили, що у цього пікапа часто ламається трансмісія.

"Кілька власників скаржаться на проблеми з перемиканням передач, а ремонт трансмісії може бути дорогим, якщо вона виходить з ладу на ранній стадії", — розповів Майкл Крузе.

Він додав, що їзду на цьому автомобілі також можна оцінити як змішану, бо через жорстку підвіску ним незручно користуватися щодня.

Власники Chevrolet Silverado 1500 скаржаться на проблеми з трансмісією Фото: Wikipedia

