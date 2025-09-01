От создателя Rolls-Royce: дебютировал семейный седан за $13700 с расходом 2,9 л/100 км (фото)

В Китае презентовали новый Roewe D7 DMH. Доступный электрифицированный седан от концерна SAIC имеет запас хода более 2000 км.

Седан Roewe D7 DMH уже доступен для заказа по цене от 97 800 до 114 800 юаней ($13 700 — 16 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Roewe D7 — первая модель марки, созданная бывшим дизайнером Rolls-Royce Йозефом Кабаном. Седан Е-класса отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и заостренной задней частью. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими "двухэтажными" фарами.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: SAIC

Размеры Roewe D7 DMH:

длина — 4940 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1670 кг.

На передней панели установили два экрана Фото: SAIC

В салоне установили скошенный снизу руль, виртуальную панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Передние и задние кресла получили подогрев. Объем багажника составляет 527 л.

Новый Roewe D7 DMH получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и 184-сильным электромотором. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость ограничена на 185 км/ч.

Все кресла оснащены подогревом Фото: SAIC

Средний расход топлива составляет 2,9 л на 100 км, а благодаря батарее на 19,7 кВт∙ч можно проехать 160 км в электрическом режиме. Заявленный запас хода на бензине и электротяге — 2050 км.

