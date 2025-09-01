Від творця Rolls-Royce: дебютував сімейний седан за $13700 із витратою 2,9 л/100 км (фото)

У Китаї презентували новий Roewe D7 DMH. Доступний електрифікований седан від концерну SAIC має запас ходу понад 2000 км.

Седан Roewe D7 DMH уже доступний для замовлення за ціною від 97 800 до 114 800 юанів ($13 700 – 16 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Roewe D7 – перша модель марки, створена колишнім дизайнером Rolls-Royce Йозефом Кабаном. Седан Е-класу вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. Широка решітка радіатора поєднується із тоненькими "двоповерховими" фарами.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: SAIC

Розміри Roewe D7 DMH:

довжина – 4940 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1510 мм;

колісна база – 2820 мм;

маса – 1670 кг.

На передній панелі встановили два екрани Фото: SAIC

У салоні встановили скошене знизу кермо, віртуальну панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Передні та задні крісла отримали підігрів. Об’єм багажника становить 527 л.

Новий Roewe D7 DMH отримав плагін-гібридну установку із 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 110 к. с. та 184-сильним електромотором. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 185 км/год.

Усі крісла оснащені підігрівом Фото: SAIC

Середня витрата пального становить 2,9 л на 100 км, а завдяки батареї на 19,7 кВт∙год можна проїхати 160 км в електричному режимі. Заявлений запас ходу на бензині та електротязі – 2050 км.

