Имеют важную функцию: механик раскрыл секрет черных точек на лобовом стекле авто
На лобовом стекле современных авто можно заметить многочисленные черные точки разного диаметра. Специалист объяснил их функцию.
Черные точки можно увидеть по краям лобового стекла на большинстве современных авто — как бензиновых или дизельных, так и электрических. Большинство водителей даже не догадываются об их назначении, поэтому опытный автомеханик раскрыл их секрет изданию Express.
Черные точки на стекле авто и темная полосы возле них — это так называемая фрита. Она защищает от ультрафиолетового излучения клей, который удерживает лобовое стекло на месте.Важно
Поскольку черная полоса нагревается на солнце значительно быстрее и сильнее, чем остальные стекла, то для рассеивания тепла и добавляют точки из черной эмали. Они не только берегут стекло, но и способствуют лучшей обзорности.
Дело в том, что резкие перепады температуры могут создать эффект кривого зеркала — исказить изображение и ухудшить обзор через стекло. Это может быть опасным и даже привести к ДТП. Черные точки на стекле позволяют избежать искажения изображения и обеспечивают хорошую обзорность.
