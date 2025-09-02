Мають важливу функцію: механік розкрив секрет чорних крапок на лобовому склі авто

На лобовому склі сучасних авто можна помітити численні чорні крапки різного діаметру. Фахівець пояснив їхню функцію.

Чорні цятки можна побачити з країв лобового скла на більшості сучасних авто — як бензинових чи дизельних, так і електричних. Більшість водіїв навіть не здогадуються про їх призначення, тому досвідчений автомеханік розкрив їх секрет виданню Express.

Чорні крапки на склі авто та темна смуги біля них — це так звана фрита. Вона захищає від ультрафіолетового випромінювання клей, який утримує лобове скло на місці.

Оскільки чорна смуга нагрівається на сонці значно швидше та сильніше, аніж решта скла, то для розсіювання тепла і додають крапки з чорної емалі. Вони не лише бережуть скло, але й сприяють кращій оглядовості.

Річ у тім, що різкі перепади температури можуть створити ефект кривого дзеркала – спотворити зображення та погіршити огляд через скло. Це може бути небезпечним та навіть призвести до ДТП. Чорні цятки на склі дозволяють уникнути викривлення зображення та забезпечують добру оглядовість.

