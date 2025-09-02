Проблемы с коробкой и электрикой: какие японские авто лучше обходить стороной

Японские автомобили имеют репутацию одних из самых надежных на рынке. Но владельцы некоторых машин жалуются на частые заезды в СТО.

Издание GOBankingRates публикует рейтинг самых ненадежных японских автомобилей, которые чаще других вызывают нарекания у владельцев.

Nissan

Компания Nissan за последний год часто оказывалась в центре новостей. В мае производитель уволил 15% сотрудников, около 20 000 человек по всему миру из-за прошлогоднего убытка в $4,5 млрд. Несколькими месяцами ранее агентство Moody’s понизило рейтинг акций Nissan до "мусорного".

Nissan знаменит проблемами с коробкой вариатор Фото: Nissan

"Nissan столкнулся с рядом проблем с вариатором, которые до сих пор не решены. Владельцы авто жалуются на рывки, пробуксовку или необходимость полной замены коробки раньше положенного срока", — пояснил Алекс Блэк из исследовательской платформы EpicVIN.

В последнем исследовании надежности WhatCar компания Nissan заняла четвертое место среди самых ненадежных автопроизводителей. Это ставит ее в один ряд с брендами MG, Alfa Romeo и Vauxhall.

Infiniti

Азиатские автопроизводители продают автомобили высокого класса под люксовыми брендами. К примеру, Toyota создала бренд Lexus, Honda — Acura, Hyundai — Genesis, а Nissan — Infiniti.

Infiniti имеет те же проблемы с надежностью, как и Nissan Фото: Infiniti

Последняя марка получила те же проблемы с надежностью, что и материнская компания. Автомобили Infiniti производят на тех же заводах, с использованием аналогичных деталей и технологий, но на них ставится другой логотип.

"У Infiniti больше проблем, чем у конкурентов, особенно в электрике. Простота проектирования и надежность идут рука об руку, а Infiniti выпускает автомобили сложнее, чем ее конкуренты", — уверены автоэксперты.

Mitsubishi

Компания Mitsubishi страдает от проблем с устаревшими технологиями и дешевыми компонентами. Многие аналитики утверждают, что они не соответствуют современным требованиям по ходовым качествам и долгосрочной надежности.

"Мы получали множество сообщений о проблемах с трансмиссией CVT [вариатор], помимо проблем с качеством сборки", — сказал Алан Гельфанд из German Car Depot.

У Mitsubishi замечали проблемы с трансмиссией

В отчете о надежности от компании JD Power за 2025 год Mitsubishi заняла последнее место среди японских автопроизводителей.

"Не стоит покупать указанные модели в 2025 году. Лучше обратите внимание на более рейтинговые бренды авто: Toyota, Honda, Subaru и Hyundai", — заключили авторы рейтинга.

