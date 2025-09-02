Проблеми з коробкою та електрикою: які японські авто краще обходити стороною

Японські автомобілі мають репутацію одних із найнадійніших на ринку. Але власники деяких машин скаржаться на часті заїзди в СТО.

Видання GOBankingRates публікує рейтинг найбільш ненадійних японських автомобілів, які частіше за інших викликають нарікання у власників.

Nissan

Компанія Nissan за останній рік часто опинялася в центрі новин. У травні виробник звільнив 15% співробітників, близько 20 000 осіб по всьому світу через торішній збиток у $4,5 млрд. Кількома місяцями раніше агентство Moody's знизило рейтинг акцій Nissan до "сміттєвого".

Nissan знаменитий проблемами з коробкою варіатор Фото: Nissan

"Nissan зіткнувся з низкою проблем з варіатором, які досі не вирішені. Власники авто скаржаться на ривки, пробуксовку або необхідність повної заміни коробки раніше визначеного терміну", — пояснив Алекс Блек із дослідницької платформи EpicVIN.

В останньому дослідженні надійності WhatCar компанія Nissan посіла четверте місце серед найбільш ненадійних автовиробників. Це ставить її в один ряд із брендами MG, Alfa Romeo та Vauxhall.

Infiniti

Азіатські автовиробники продають автомобілі високого класу під люксовими брендами. Наприклад, Toyota створила бренд Lexus, Honda — Acura, Hyundai — Genesis, а Nissan — Infiniti.

Infiniti має ті самі проблеми з надійністю, як і Nissan Фото: Infiniti

Остання марка отримала ті самі проблеми з надійністю, що й материнська компанія. Автомобілі Infiniti виробляють на тих самих заводах, з використанням аналогічних деталей і технологій, але на них ставиться інший логотип.

"У Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів, особливо в електриці. Простота проектування і надійність йдуть пліч-о-пліч, а Infiniti випускає автомобілі складніше, ніж її конкуренти", — впевнені автоексперти.

Mitsubishi

Компанія Mitsubishi страждає від проблем із застарілими технологіями і дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони не відповідають сучасним вимогам щодо ходових якостей і довгострокової надійності.

"Ми отримували безліч повідомлень про проблеми з трансмісією CVT [варіатор], крім проблем з якістю збірки", — сказав Алан Гельфанд з German Car Depot.

У Mitsubishi помічали проблеми з трансмісією

У звіті про надійність від компанії JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.

"Не варто купувати зазначені моделі у 2025 році. Краще зверніть увагу на більш рейтингові бренди авто: Toyota, Honda, Subaru та Hyundai", — підсумували автори рейтингу.

