Проблеми з коробкою та електрикою: які японські авто краще обходити стороною
Японські автомобілі мають репутацію одних із найнадійніших на ринку. Але власники деяких машин скаржаться на часті заїзди в СТО.
Видання GOBankingRates публікує рейтинг найбільш ненадійних японських автомобілів, які частіше за інших викликають нарікання у власників.
Nissan
Компанія Nissan за останній рік часто опинялася в центрі новин. У травні виробник звільнив 15% співробітників, близько 20 000 осіб по всьому світу через торішній збиток у $4,5 млрд. Кількома місяцями раніше агентство Moody's знизило рейтинг акцій Nissan до "сміттєвого".
"Nissan зіткнувся з низкою проблем з варіатором, які досі не вирішені. Власники авто скаржаться на ривки, пробуксовку або необхідність повної заміни коробки раніше визначеного терміну", — пояснив Алекс Блек із дослідницької платформи EpicVIN.
В останньому дослідженні надійності WhatCar компанія Nissan посіла четверте місце серед найбільш ненадійних автовиробників. Це ставить її в один ряд із брендами MG, Alfa Romeo та Vauxhall.
Infiniti
Азіатські автовиробники продають автомобілі високого класу під люксовими брендами. Наприклад, Toyota створила бренд Lexus, Honda — Acura, Hyundai — Genesis, а Nissan — Infiniti.
Остання марка отримала ті самі проблеми з надійністю, що й материнська компанія. Автомобілі Infiniti виробляють на тих самих заводах, з використанням аналогічних деталей і технологій, але на них ставиться інший логотип.
"У Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів, особливо в електриці. Простота проектування і надійність йдуть пліч-о-пліч, а Infiniti випускає автомобілі складніше, ніж її конкуренти", — впевнені автоексперти.
Mitsubishi
Компанія Mitsubishi страждає від проблем із застарілими технологіями і дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони не відповідають сучасним вимогам щодо ходових якостей і довгострокової надійності.
"Ми отримували безліч повідомлень про проблеми з трансмісією CVT [варіатор], крім проблем з якістю збірки", — сказав Алан Гельфанд з German Car Depot.
У звіті про надійність від компанії JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.
"Не варто купувати зазначені моделі у 2025 році. Краще зверніть увагу на більш рейтингові бренди авто: Toyota, Honda, Subaru та Hyundai", — підсумували автори рейтингу.
Нагадаємо, автоексперти представляли рейтинг найгірших сімейних автомобілів з Європи. До списку потрапив німецький кросовер AudiQ7.
Автомеханіки раніше пояснили, навіщо на склі машин є чорні крапки. Виявилося, що вони захищають від ультрафіолетового випромінювання клей, що утримує лобове скло.