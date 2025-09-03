"Паровоз" за миллион: на аукцион выставили столетний спорткар с необычным двигателем (фото)
В США на аукцион выставили нестандартный спортивный Doble Series E 1924 года. Кабриолет оснащен паровым двигателем.
За уникальное авто планируют получить от 800 000 до 1 200 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Gooding Christie's.
Не все знают, что в начале ХХ века автомобили выпускали не только с бензиновыми двигателями, но и с паровыми машинами. Их заправляли керосином и водой.
Одним из производителей паровых авто была американская компания Doble, причем она специализировалась на представительских моделях. Они были мелкосерийными и довольно недешевыми.
Doble Series E был одной из последних моделей марки, а такой кабриолет существует в единственном экземпляре. Изначально авто было четырехдверным, однако впоследствии в ателье Murphy для него изготовили двухместный кузов.
Спорткар оснастили четырехцилиндровой паровой машиной, которая развивала 125 л. с. и имела огромный крутящий момент в 1350 Н∙м. Авто весит 2,2 тонны, однако способно поддерживать крейсерскую скорость 120 км/ч. К тому же, паровой двигатель работает плавно и легко заводится даже в сильный мороз.
Паровое авто продемонстрировало завидную надежность — оно семь раз пересекало США от океана до океана. Мало того, его эксплуатировали до 1985 года в качестве повседневной машины. Позже его выкупили в частную коллекцию, а в 1997 году отреставрировали.
