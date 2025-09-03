"Паровоз" за мільйон: на аукціон виставили сторічний спорткар із незвичним двигуном (фото)

У США на аукціон виставили нестандартний спортивний Doble Series E 1924 року. Кабріолет оснащений паровим двигуном.

Related video

За унікальне авто планують отримати від 800 000 до 1 200 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Gooding Christie’s.

Кабріолет існує в єдиному екземплярі Фото: GOODING&COMPANY

Не всі знають, що на початку ХХ сторіччя автомобілі випускали не лише з бензиновими двигунами, але й із паровими машинами. Їх заправляли гасом та водою.

Одним із виробників парових авто була американська компанія Doble, причому вона спеціалізувалася на представницьких моделях. Вони були дрібносерійними і доволі недешевими.

Кабріолет пройшов реставрацію у 1997 році Фото: GOODING&COMPANY

Doble Series E був однією з останніх моделей марки, а такий кабріолет існує в єдиному екземплярі. Спочатку авто було чотири дверним, проте згодом у ательє Murphy для нього виготовили двомісний кузов.

Важливо

Створений українцем: за унікальний 96-річний Bentley заплатили понад $2 мільйони (фото)

Спорткар оснастили чотирициліндровою паровою машиною, яка розвивала 125 к. с. та мала величезний крутний момент у 1350 Н∙м. Авто важить 2,2 тонни, проте здатне підтримувати крейсерську швидкість 120 км/год. До того ж, паровий двигун працює плавно і легко заводиться навіть у сильний мороз.

Паровий двигун розвиває 125 сил і має величезний крутний момент у 1350 Н∙м Фото: GOODING&COMPANY

Парове авто продемонструвало завидну надійність – воно сім разів пересікало США від океану до океану. Мало того, його експлуатували до 1985 року в якості повсякденної машини. Пізніше його викупили в приватну колекцію, а в 1997 році відреставрували.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили вінтажний електрокар 1917 року за 220 000 доларів.

Також Фокус писав, що з молотка піде величезна колекція суперкарів на $50 мільйонів.