Культовая капсула времени: обнаружен 20-летний суперкар от Honda в новом состоянии (фото)

В США нашли идеально сохранившееся купе Acura NSX 2005 года. Знаменитый суперкар проехал всего 6920 км.

Сейчас Acura NSX выставили на торги и за 5 дней до их завершения цена суперкара уже достигла 190 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Суперкар идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

За 20 лет этот суперкар Acura NSX имел только одного владельца из Нью-Йорка. Сохранен оригинальный чек на авто — новым оно стоило 89 765 долларов.

Японский суперкар очень мало эксплуатировали, хранили в гараже и регулярно обслуживали. 20-летняя Acura NSX в отличном состоянии.

Салон Acura NSX отделан кожей Фото: Bring a Trailer

К тому же, авто неплохо укомплектовано. Это версия Acura NSX-T со съемной крышей и черным кожаным салоном. Оснащение включает ксеноновые фары, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений и акустику Bose с CD-чейеджером.

Acura/Honda NSX ценится коллекционерами, ведь это единственный суперкар в истории японского концерна. Первое поколение культовой модели выпускалось с 1990 по 2006 год, а в его создании принял участие трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна.

Суперкар оснащен 280-сильным V6 Фото: Bring a Trailer

Суперкар Acura NSX-T оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 280 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 274 км/ч.

