Культова капсула часу: виявлено 20-річний суперкар від Honda у новому стані (фото)

У США знайшли ідеально збережене купе Acura NSX 2005 року. Знаменитий суперкар проїхав лише 6920 км.

Related video

Зараз Acura NSX виставили на торги і за 5 днів до їх завершення ціна суперкара вже сягнула 190 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Суперкар ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

За 20 років цей суперкар Acura NSX мав лише одного власника з Нью-Йорка. Збережено оригінальний чек на авто – новим воно коштувало 89 765 доларів.

Японський суперкар дуже мало експлуатували, зберігали в гаражі та регулярно обслуговували. 20-річна Acura NSX у чудовому стані.

Салон Acura NSX оздоблено шкірою Фото: Bring a Trailer

До того ж, авто непогано укомплектовано. Це версія Acura NSX-T зі знімним дахом та чорним шкіряним салоном. Оснащення включає ксенонові фари, клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід сидінь та акустику Bose із CD-чейеджером.

Важливо

Місто контрастів: у Києві помітили автовоз із раритетним Ferrari та "Запорожцем" (фото)

Acura/Honda NSX цінується колекціонерами, адже це єдиний суперкар в історії японського концерну. Перше покоління культової моделі випускали із 1990 по 2006 рік, а в його створенні взяв участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.

Суперкар оснащений 280-сильним V6 Фото: Bring a Trailer

Суперкар Acura NSX-T оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 280 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 274 км/год.

Між іншим, Honda відродила знамените спортивне купе Prelude. Тепер це гібрид.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде ексклюзивна Acura NSX Залізної людини.